اليوم السابع
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توصيل خط مياه شرب جديد لـ13 منزل بقرية أبو الريش بأسوان

الأحد، 21 يونيو 2020 12:25 م
توصيل خط مياه شرب جديد لـ13 منزل بقرية أبو الريش بأسوان توصيل خط مياه شرب جديد لـ13 منزل بقرية أبو الريش باسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى باسوان بإشراف المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتوصيل خط مياه شرب جديد لأهالي قرية الحجاب بأبو الريش بمركز أسوان، حيث أصدر تعليماته بسرعة توصيل خط مياه شرب لإنهاء معاناة أهالي قرية الحجاب أبوالريش.

 

وقامت فرق الصيانة بتوصيل خط مياه جديد بقطر ٢ بوصة بولي بطول 120 متر لتوصيل 13 وصلة منزلية، وتم التنفيذ تحت إشراف المهندس عبد العظيم أحمد مدير إدارة مياه الشرب بمنطقة شمال مدينة أسوان، وذلك بعد عرض الاهالي شكاويهم علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، وقامت فرق الصيانة بالعمل لمدة ثلاثة أيام متواصلة لتركيب خط المياه لحل المشكلة لخدمة ( 13) منزل بالحجاب بقرية أبو الريش.

 

من ناحية أخرى كانت قد قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى باسوان بإشراف المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتشغيل محطة مياه قرميله بالكوبانية بكامل طاقتها للقضاء على مشكلات المياه بتلك المنطقة بعد التجديدات التى شملت إحلال وتجديد طلمبات المآخذ وطلمبات الطرد، إضافة إلى تركيب محول جديد صرح بذلك في 'بيان ' المهندس عبد العظيم أحمد، مدير منطقة شمال  وذلك في اطار مواجهة شركة مياه الشرب والصرف الصحى باسوان  مشكلات الصيف في المناطق الساخنة والأماكن المرتفعة.


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