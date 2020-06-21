تكريم عامل بمطار القاهرة لتسليمه 10 آلاف ريال سعودى عثر عليها بصالة الوصول

كتب أحمد مصطفى

قالت شركة ميناء القاهرة فى بيان إعلامى لها اليوم الأحد إنه في إطار توجيهات وزير الطيران المدني الطيارمحمد منار عنبه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتحفيز ومكافأة المتميزين في العمل كرم المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي العامل إسلام صبحي محمود والذي يعمل بشركة النظافة بمبني الركاب رقم 2 لأمانته حيث عثر علي مبلغ مالي وقام على الفور بتسليمه إلى الجهات المختصة وتم تسليم المبلغ إلى الراكب.

وتوجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر لهذا العامل الأمين وقدم له شهادة تقدير ومكافأة مالية متمنيا له دوام التوفيق والتقدم.

كان العامل قد أعاد 10 آلاف ريال سعودى الجمعة الماضية وذلك أثناء عمله في صالة الوصول، وتم العثور على الراكب صاحب المال قبل مغادرته المطار وتسليمه المبلغ .

وقالت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية ، فوجيء الدكتور ماجد موسي مدير جمرك مبني 2 بالمطار بأحد العمال يقترب منه وبحوزته لفة صغيرة حيث أبلغه العامل إسلام صبحي أنه أثناء قيامة بعمله داخل الصالة الخضراء وجد اللفه وسط مخلفات كانت سترمي في القمامة ويظهر من داخلها بصعوبة أوراق مالية .

ولاحظ مدير الجمرك وجود اسم عليها يقترن ببيانات أحد الركاب الموجودين في الصالة ، والذي كان يسدد رسوما جمركية وباستدعائه، أقر بأن بها مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، وبالفعل تم التأكد من ذلك وإثبات ذلك في دفتر احوال الشرطة في وجود العقيد تامر عبد الحفيظ رئيس المباحث ، وتقدم الراكب بالشكر للعامل الأمين.







