تفاصيل مقتل شخصين فى إطلاق نار بسبب خصومة ثأرية بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، التفاصيل الكاملة لمقتل شخصين بمنطقة أوسيم، نتيجة إطلاق النار عليهما، بسبب خصومة ثأرية.

تم الكشف عن الجريمة ببلاغ تلقاه مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثتى عاطل "له معلومات جنائية" ونجل عمه "مزارع، له معلومات جنائية" بهما طلقات نارية بمنطقة زراعية، والعثور بجوارهما على (قطعتى سلاح أبيض "سكين" ، 8 فوارغ لطلقات آلية.

أسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة، أن مرتكبى الواقعة (مزارع ، "شقيقه" تاجر ماشية - له معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للواقعة، بدافع الثأر، لسابقة قيام والد المجنى عليه الأول، تاجر أغنام، له معلومات جنائية، بإطلاق أعيرة نارية تجاه نجل المتهم الأول "المزارع" فأودى بحياته لخلافات بينهما حول تجارة الأغنام وضبطه والسلاح المستخدم وحبسه على ذمة تلك الواقعة، وأضافا بإخفائهما الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة لدى أحد الأشخاص (سمكرى "من أبناء عمومتهما" - مقيم بذات القرية) "أمكن ضبطه".

تم بإرشادهما ضبط (2 بندقية آلية - 85 طلقة لذات العيار - 4 خزن، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.