اليوم السابع
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"تعليم الإسكندرية" تنفى تأخر 11 لجنة ثانوية.. تؤكد: لجنة واحدة بسبب المرور

الأحد، 21 يونيو 2020 04:49 م
"تعليم الإسكندرية" تنفى تأخر 11 لجنة ثانوية.. تؤكد: لجنة واحدة بسبب المرور يوسف الديب
الإسكندرية جاكلين منير

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 نفى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ما تردد من أنباء عن تأخر 11 لجنة للثانوية العامة، عن البدء فى الامتحان اللغة العربية اليوم.

 

وأكد يوسف الديب، لـ"اليوم السابع" على أن لجنة واحدة شهدت تأخر بمنطقة الحضرة الجديدة، بسبب تعطل أتوبيس المرافقين والاسئلة فى ازدحام المرور، وتم مراعاة فارق التوقيت للطلاب، مؤكدا على أن غرفة العمليات للثانوية العامة بالإسكندرية لم تتلق أى بلاغ أخر بتأخر فتح اللجان اليوم.

 

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أجرى جولة صباح اليوم على مدارس الثغر، ورصد عددا من السلبيات فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2020 بوجود تجمعات لأولياء الأمور أمام اللجان المخصصة للامتحانات، مناشدهم بعدم التواجد، وقال " التجمع والاحتشاد مرفوض تماما، والدولة المصرية كانت حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، نقدر القلق على أبنائكم، ولكن تجمعكم هذا يضر بهم ويخالف إجراءات الوقاية".

 

ووجه المحافظ مسئولى التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وتسليم الطلاب مستلزمات الحماية المقررة، وذلك فور وصولهم للمدارس، مشددا على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم، والمساعدة على أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر

 

وتفقد محافظ الإسكندرية عددا من المدارس واللجان بأنحاء المحافظة، للاطمئنان على سير الامتحانات، واتباع الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أنه سيقوم بالمرور على المدارس يوميا، وتم تخصيص مندوب من المحافظة والتربية والتعليم لرصد أية مشكلات وحلها على الفور، وأوضح أنه تم تخصيص غرفة بالمدارس للكشف على الطلاب فى حالة مرضهم، وفى حالة وجود أية حالات اشتباه سيتم تأجيل الامتحانات لهم ويؤديها بالدور الثانى بكامل الدرجات الفعلية، متمنيا التوفيق والسلامة لجميع الطلاب .


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