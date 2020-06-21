تعلم الأقصر تنفى مزاعم وجود 14 حالة إشتباه بكورونا فى لجنة بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور الشناوى عايد وكيل الوزارة، أنه لا صحة لما يتردد على صفحات التواصل الإجتماعى بين المواطنين بوجود 14 حالة إشتباه بكورونا بمدرسة عبد المنعم رياض بمدينة إسنا، خلال آداء إمتحان مادة اللغة العربية خلال أول أيام ماراثون الثانوية العامة، حيث أن هذا الأمر عارى تماماً من الصحة.

وقال عبد اللطيف عمران وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أن حصاد اليوم باللجان المختلفة من الشكاوى والرصد، هو رصد 5 حالات إغماء لـ4 طلاب شباب وطالبة فى لجان الإمتحانات بينهم 2 بمدينة إسنا، و2 بمدينة أرمنت وحالة واحدة بمدينة الأقصر، وذلك نتيجة حرارة الطقس فى اللجان المختلفة، وتم فحص طالبة كانت تعانى من إرتفاع درجة حرارتها داخل مدرسة أم المؤمنين الثانوية بواسطة الفرق الطبية خلال اليوم الأول للإمتحانات، كما لم يتم رصد أية شكاوى أو مشكلات بين الطلبة.

وأضاف عبد اللطيف عمران، أنه ما يتردد بمدينة إسنا أمر عارى تماماً من الصحة، مناشداً المواطنين بعد تناقل المعلومات الخاطئة حتى لا يحدث إثارة للذعر بين الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكداً على أن عملية آداء الإمتحان كانت تسير داخل اللجان بصورة جيدة، حيث وصلت الأسئلة صباحاً للجان بصورة طبيعية دون تأخير، حيث لا توجد أية شكاوى أو محاضر للغش بين الطلاب والطالبات، وتمت متابعة توافد الطلبة على اللجان صباحاً، وتم رصد عمليات تزاحم أمام بعض اللجان وتم التدخل لإنهاؤها وتنظيم دخول الطلاب وتحقيق التباعد الإجتماعى لحمايتهم.

وكانت قد أعلنت مديرية تعليم الأقصر، أنه قبل آداء الإمتحانات تم تسليم جميع اللجان الادوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وادوات تعقيم واجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين ، كما تم التشديد على كافة القائمين على اعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع الحرص التام على سلامه الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مسئولى الادارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس، حيث أن عدد اللجان المجهزة بلغ 25 لجنة موزعة على مدن المحافظة ليؤدى بها 7004 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2019 /2020.