تعرف على جهود شرطة المسطحات المائية خلال 48 ساعة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، جاء أبرزها ضبط (65 طن أسمدة – 21 طن أعلاف حيوانية") مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك بداخل (2) مصنع بنطاق محافظة الجيزة.

فى مجال حماية البيئة، وضبط (20000 عبوة منتج نهائى من الزيوت الطبيعية – 1,5 طن زيوت طبيعية بداخل مصنع "بدون ترخيص" بنطاق محافظة الجيزة – لعدم وجود "سجل بيئى – موافقة بيئية" بالمخالفة لقانون البيئة .

وتمكنت الجهود من ضبط 45) سيارة بنطاق محافظتى " الجيزة - القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة)، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (111) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (9) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية .

ونجحت الجهود فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومناع الرى والصرف وحماية الأراضى الزراعية في ضبط (13) قضية تلويث بنهر النيل والمجارى المائية "عبارة عن الصرف المباشر وإلقاء المخلفات" .

وتم ضبط (9) حالات تعدى على الأراضى الزراعية وكذا عدم وجود ترخيص مشتل وضبط (30) قضية تعدى على منافع الرى والصرف ، وفى مجال الإجراءات الإحترازية تم ضبط (15) قضية عدم إرتداء الكمامات الوقائية بنطاق المنطقة المركزية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.