تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – معدات مستعملة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (700 ألف جنيه).

ونجحت الجهود في مجال الأمن العام في ضبط 24) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى) وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (630) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (115) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.