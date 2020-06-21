اليوم السابع
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تعرف على بروتوكول إقامة حفلات الزواج فى السعودية بعد رفع الحظر

الأحد، 21 يونيو 2020 05:19 م
تعرف على بروتوكول إقامة حفلات الزواج فى السعودية بعد رفع الحظر تعليمات جديدة من الداخلية السعودية
إيمان حنا

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فى إطار العودة للياة الطبيعية بكافة عناصرها فى الممكلة العربية السعودية، قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إنه يسمح بإقامة حفلات الزفاف فى قاعات الأفراح وأكد أن هذا البند مشمول بقرار عودة الحياة الطبيعية في كافة الأنشطة والسماح بحضور المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزاء، وفقا لصحيفة "الرياض" .

وأوضح أن حضور المناسبات الاجتماعية مشروط بتطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة بقاعات الأفراح أو تجمعات العزاء، والتي تنصّ على ألا يزيد عدد الحاضرين عن 50 شخصاً.

وأكد الشلهوب أنه في حال زاد عدد حضور المناسبة الاجتماعية عن هذا العدد، فإن التجمع سيطبّق عليه لائحة الحد من التجمعات، إضافة إلى معاقبة صاحب المنشأة التي احتضنت المناسبة.

ومن جهة أخرى كانت وزارة الداخلية السعودية قد نشرت على حسابها الرسمى فى"تويتر"، تذكيرا بالعقوبات والغرامات التى تفرض على مخالفى الإجراءات الصحية الاحترازية داخل المحال التجارية ، بالنسبة للمتسوقين والعاملين موضحة بأن العقوبة قد تصل إلى 100 الف ريال.

وأضافت ، أن العقوبات التي نصت عليها لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، والتي تكون في تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في المرة الأولى تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100 ألف ريال، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.

وأضافت أنه في المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.


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حفلات الزفاف فى السعودية

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