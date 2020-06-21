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تعرف على الفرق بين حروق الشمس والتسمم الشمسي وطرق علاجهم

الأحد، 21 يونيو 2020 02:00 ص
تعرف على الفرق بين حروق الشمس والتسمم الشمسي وطرق علاجهم حروق الشمس
كتبت هند عادل

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تؤثر أشعة الشمس فوق البنفسجية على البشرة بعدة طرق، وهناك اختلافات بين مصطلحى حروق الشمس والتسمم الشمسي ووفقا لموقع webmed الطبي  أول شيء يجب معرفته هو أن "التسمم الشمسي" ليس مصطلحًا طبيًا حقًا إنها عبارة مختلقة تُستخدم أحيانًا للإشارة إلى حروق الشمس الشديدة ، ولكنها يمكن أن تشير أيضًا إلى حساسية الشمس

اعرف الفرق بين حروق الشمس والتسمم الشمسي

 

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حروق الشمس: احمرار الجلد الذي يستمر عادةً لعدة أيام وقد يصاحبه ألم وبثور.

التسمم الشمسي: حروق شمس شديدة تشمل أيضًا الحمى والقشعريرة والغثيان هذه الأعراض ليست ناتجة عن أي نوع من التسمم ، في الواقع ، الأطباء ليسوا متأكدين حقًا من سبب إصابة بعض الأشخاص بهذه الأعراض مع حروق الشمس الشديدة بينما البعض الآخر لا ، على الرغم من أن الظروف الصحية مثل الذئبة يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بها

حساسية من الشمس: طفح جلدي يحدث حتى مع التعرض لأشعة الشمس لفترة وجيزة ولكن عادة ما تختفي في غضون ساعتين بعد الخروج من الشمس.

يمكن أن تؤدي حروق الشمس بأي درجة إلى الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد ، لذلك يجب الحرص على وضع واقي الشمس في أي وقت تخطط فيه للتواجد في الهواء الطلق، واعادة أعد وضع واقي الشمس بانتظام

إذا ظهرت عليك أعراض التسمم الشمسي ، فانتقل إلى مركز رعاية عاجلة أو غرفة طوارئ قد تحتاج إلى علاج طبي ، مثل السوائل الوريدية هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من حروق الشمس الشديدة.

في حاله الإصابة بالطفح الجلدي المضطرب لحساسية الشمس يجب استشاره الطبيب  قد تحتاج إلى ارتداء ملابس خاصة تحميك من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

طرق فعالة لعلاج حروق الشمس في المنزل:

 

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- اشرب الكثير من الماء.

- خذ حمامًا باردًا أو ضع كمادات رطبة باردة على الجلد.

- استخدم منتج حروق الشمس الذي يحتوي على الصبار أو الليدوكائين.

- تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ولكن لا تعطي الأطفال الأسبرين .

- ضع مرطب البشرة بشكل متكرر.

- لا تفرقع أي بثور لأن ذلك يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

- تجنّب تقشير البشرة.

- تزول معظم حروق الشمس خلال أسبوع.

 


حروق الشمس

اضرار التعرض للشمس

حروق البشره

التسمم الشمسي

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