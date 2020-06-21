اليوم السابع
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ترامب يهاجم الاحتجاجات ويدافع عن إدارة جائحة كورونا.. صور

الأحد، 21 يونيو 2020 10:09 ص
ترامب يهاجم الاحتجاجات ويدافع عن إدارة جائحة كورونا.. صور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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وقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره لم يملأ حتى نصف الصالة المغطاة المخصصة لأول لقاءاته الجماهيرية السياسية منذ شهور، وهاجم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ودافع عن إدارته لأزمة فيروس كورونا، فى محاولة لتنشيط الحملة الرامية لانتخابه لفترة جديدة.
 
لحظة دخول دونالد ترامب إلى الصالة المغاطة فى تولسا
لحظة دخول دونالد ترامب إلى الصالة المغاطة فى تولسا
 
وحمل الرئيس، الذى تنبأ بأن أول مؤتمراته الشعبية منذ شهور سيكون ملحميا، وسائل الإعلام مسئولية تثبيط همم أنصاره عن الحضور، واستشهد أيضا بسوء تصرفات المتظاهرين فى الخارج، لكنه لم يسلم بالتحديد بأن عددا كبيرا من المقاعد فى مركز بوك الذى يسع 19 ألفا كان خاليا.
 
الرئيس الامريكى دونالد ترامب بالصالة المغطاة بتولسا
الرئيس الامريكى دونالد ترامب بالصالة المغطاة بتولسا
 
وسعى ترامب، لاستغلال المناسبة لتنشيط حملته الانتخابية، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بسبب إدارته لأزمة كورونا، ومقتل جورج فلويد الأمريكى من أصول أفريقية الذى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو فى قبضة شرطة منيابوليس.
 
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتحدث لمناصريه
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتحدث لمناصريه
 
وحرمه عدد الحاضرين الذى جاء دون المتوقع على الأقل فى الوقت الحالي، من القدرة على تسليط الضوء على حماسة الناخبين لترشحه فى الانتخابات، على النقيض من منافسه الديمقراطى نائب الرئيس السابق جو بايدن الذى تجنب اللقاءات الانتخابية الضخمة.
 
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
 
وكان ترامب، قد تجاهل انتقادات لقراره عقد أول لقاءاته الجماهيرية منذ الثانى من مارس فى تولسا التى شهدت أسوأ أعمال عنف عنصرية فى البلاد ضد الأمريكيين السود منذ نحو 100 عام.
 
الرئيس الأمريكى يحيى مناصريه
الرئيس الأمريكى يحيى مناصريه
 
وسبق أن هدد ترامب، باستخدام الجيش لقمع المظاهرات التى شهدتها البلاد، وتعرض لاتهامات لعدم تعاطفه مع محنة الأمريكيين السود، غير أن الرئيس استغل المناسبة لانتقاد بعض المحتجين.
 
وقال لأنصاره، "يحاول الهمج اليساريون المعتوهون تخريب تاريخنا، وتدنيس نصبنا التذكارية الجميلة وهدم تماثيلنا ومعاقبة أى شخص لا يتوافق مع مطالبهم بالسيطرة المطلقة والكاملة وإلغائه واضطهاده. ونحن لن نتوافق".
 
ودافع ترامب، عن إدارته لأزمة فيروس كورونا كوفيد-19، قائلا إن إجراء المزيد من الاختبارات أدى إلى اكتشاف المزيد من الحالات.
 
وأضاف ترامب، "عند إجراء اختبارات بهذا الحجم ستجد عددا أكبر من الأشخاص وعددا أكبر من الحالات. ولذلك أطلب من معاونى إبطاء الاختبارات".
 
وقال مسئول بالبيت الأبيض، إن ترامب كان يمزح بشأن دعوته لإبطاء الاختبارات.
 
وقبل ساعات من اللقاء الجماهيرى، أعلنت حملة ترامب أن الفحص أثبت إصابة ستة من أفراد الحملة بفيروس كورونا، ولم يكن سوى عدد قليل من الحاضرين يضع الكمامات.
 

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