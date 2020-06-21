ترامب: قضينا على البغدادى وسليمانى.. والديمقراطيين عارضونا

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن أدارته اتخذت إجراءات حاسمة لحماية الأمريكيين، مشيرا إلى أن الديمقراطيين ومن بينهم جو بايدن منافسه فى الانتخابات لم يقدموا أي دعم.

واستعرض ترامب انجازات إدارته، قائلا أنه تمكن من تصفية أبو بكر البغدادي زعيم داعش، وقاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني فى وقت عارض فيه الديمقراطيون وبايدن تلك العمليات.. متابعًا أمام حشد انتخابي منذ قليل: "عارض جو بايدن تلك العمليات لأهداف سياسية".

وأشار ترامب إلى الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما، منحت إيران ما يقرب من 2 مليار دولار بموجب الاتفاق النووي، لكنه الآن فإن الولايات المتحدة تقوم بعمل رائع مع الإيرانيين.