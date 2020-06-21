تجمعات بفرح شعبى فى الإسكندرية دون مراعاة الإجراءات الاحترازية.. فيديو

الإسكندرية - جاكلين منير

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فيديو لفرح شعبى بأحد أحياء الإسكندرية ، حيث شهد تجمعا كبيرا لأهالى العريس و العروس دون مراعاة الإجراءات الاحترازية أو ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعى، وشهد الفرح الشعبى فقرات من الألعاب البهلوانية بالنار ورقص الفن الشعبى النوبى، ورقص عدد كبير من الشباب بدون مراعاة مسافات التباعد.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.