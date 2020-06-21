اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 06:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد تحديد جلسة الحكم على سما المصرى.. كيف يواجه القانون التحريض على الفجور؟

الأحد، 21 يونيو 2020 06:00 ص
بعد تحديد جلسة الحكم على سما المصرى.. كيف يواجه القانون التحريض على الفجور؟ سما المصرى
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد أن قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، حجز جلسة 27 يونيو الجارى، للحكم على سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون التحريض على الفسق والفجور.

ويقول المحامى خالد محمد، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام،  قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للماده 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن  المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
 
ونصت الماده 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
 
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

1- نشر مواد إباحية:

 تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

2- جريمة الفعل الفاضح العلني:

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
 
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 


جوهرة

حبس جوهرة

التحريض على الفسق

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

5 اتهامات تواجه "سما المصرى" أمام المحكمة الاقتصادية.. أمر الإحالة: إبراز مفاتنها وخدش الحياء العام ولفت الأنظار للدعارة عبر "فيسبوك وانستجرام" أبرز الاتهامات.. التحقيقات: المتهمة تعدت على القيم الأسرية

الأحد، 07 يونيو 2020 01:00 ص

سما المصرى تظهر بالنقاب.. التفاصيل الكاملة لمحاكمتها بالمحكمة الاقتصادية.. النيابة واجهتها بصور وفيديوهات خادشة للحياء.. المتهمة: "أنا فنانة استعراضية ومن حقى أصور نفسى".. وحجز القضية للنطق بالحكم فى 27 يونيو

السبت، 06 يونيو 2020 06:41 م

27 يونيو.. الحكم على سما المصرى فى محاكمتها بالتحريض على الفسق والفجور

السبت، 06 يونيو 2020 11:58 ص

اليوم.. محاكمة سما المصرى فى قضية التحريض على الفسق والفجور

السبت، 06 يونيو 2020 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

القوى العاملة: اليوم بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

القوى العاملة: اليوم بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

انتهاء اليوم الـ88 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ88 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

مستشفيات الأقصر تقهر كورونا.. شفاء 1028 حالة و11 عملية ولادة لمصابات بالفيروس

مستشفيات الأقصر تقهر كورونا.. شفاء 1028 حالة و11 عملية ولادة لمصابات بالفيروس

المحظورات فى امتحانات الثانوية.. الغش وحيازة الهواتف داخل اللجان تقودك للسجن

المحظورات فى امتحانات الثانوية.. الغش وحيازة الهواتف داخل اللجان تقودك للسجن

15 صورة من داخل استراحات مراقبى الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات

15 صورة من داخل استراحات مراقبى الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات

الصحة: بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

الصحة: بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

دار الافتاء توضح كيفية أداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر

دار الافتاء توضح كيفية أداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر

الصحة تطلق اليوم مبادرة مواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنه بالفيوم

الصحة تطلق اليوم مبادرة مواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنه بالفيوم

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يُرى بمصر لمدة 120 دقيقة

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يُرى بمصر لمدة 120 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة