بعد إقالة المدعى العام برمان.. نانسى بيلوسى تهاجم ترامب: يختار مصالحه فوق مصالح الشعب

أصدرت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيانا مؤخراً تطرقت فيه إلى العديد من الأمور التى تخص إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إقالة المدعى العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك جيفري برمان من منصبه، منهيًا بذلك فترة ولاية مسؤول كبير في وزارة العدل، حيث تضمن البيان هجوماً كبيراً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

The President and his cronies have chosen to protect Trump’s personal & political interests over those of the American people by interfering in numerous criminal investigations involving the President & his associates. https://t.co/zuWcYtSrDg