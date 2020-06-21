بعد إقالة المدعى العام برمان.. نانسى بيلوسى تهاجم ترامب: يختار مصالحه فوق مصالح الشعب

ذكى مكاوى

أصدرت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيانا مؤخراً تطرقت فيه إلى العديد من الأمور التى تخص إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إقالة المدعى العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك جيفري برمان من منصبه، منهيًا بذلك فترة ولاية مسؤول كبير في وزارة العدل، حيث تضمن البيان هجوماً كبيراً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

The President and his cronies have chosen to protect Trump’s personal & political interests over those of the American people by interfering in numerous criminal investigations involving the President & his associates. https://t.co/zuWcYtSrDg

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 20, 2020

وقالت خلال البيان: "مرارًا وتكرارًا، اختار الرئيس وأصدقاؤه حماية مصالح ترامب الشخصية والسياسية على مصالح الشعب الأمريكي من خلال التدخل في العديد من التحقيقات الجنائية التي تشمل الرئيس وشركائه، بما في ذلك التحقيقات الجارية الآن في المنطقة الجنوبية بشأن محامي الرئيس الشخصي رودي جولياني".

كما أضافت أن هناك حاجة إلى إشراف الكونجرس على السلطة التنفيذية لحماية سلامة نظامنا القانوني، والذي يتعرض لتهديد خطير من هذا البيت الأبيض.

ثم استكملت خلال البيان: "لا يمكن تفسير إقالة النائب الأمريكي برمان، ولذا فهناك حاجة إلى إشراف الكونجرس على السلطة التنفيذية لحماية سلامة نظامنا القانوني، .. الشعب الأمريكي يستحق الشفافية ، ويحتاج إلى إجابات الآن".

وكانت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي شنت قبل أيام هجوما حادا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطريقة تعامله مع المظاهرات الأمريكية، واتهمته بترسيخ الانقسام والتعصب بين المواطنين، وغردت بيلوسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "بدلاً من تلبية احتياجات الشعب الأمريكي، فإن ترامب يثير نيران الانقسام والتعصب. الناس يرتفعون مطالبين بقيادة حقيقية. إنهم يعرفون قوتهم، وسيحدثون فرقًا".

وأكدت نانسى بيلوسى أن شهادة فيلونيس شقيق جورج فلويد الذى قتل على يد شرطي أمريكى، للجنة القضائية بمجلس النواب تركت بصماتها علينا، موضحة أنه لابد للعلم الأمريكي الذى رفف فوق مبنى الكابيتول، أن يكون رمزا للالتزام المشترك لتحقيق العدالة لضحايا الشرطة.

وكتبت نانسى بيلوسى، عبر حسابها بموقع تويتر: "إن شهادة فيلونيس فلويد "شقيق جورج فلويد" للجنة القضائية بمجلس النواب تركت بصماتها علينا جميعا، أتمنى أن يكون هذا العلم، الذي حلّق فوق مبنى الكابيتول في يوم قتل شقيقه، رمزًا لالتزامنا المشترك بضمان العدالة لجورج وجميع ضحايا عنف الشرطة".