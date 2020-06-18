نانسى بيلوسى: المرأة الأمريكية تتحمل العبء الأكبر من أزمات كورونا

كتب محمد شعلان

أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، أن فيروس كورونا كان مدمرا للصحة والرفاهية الاقتصادية للنساء وأسرهن، وأن المرأة الأمريكية تتحمل العبء الأكبر من الأزمات الناتجة عن جائحة كورونا، وغردت نانسى عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "تتحمل المرأة الأمريكية العبء الأكبر من الأزمات الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة COVID-19"، مؤيدة تصريحات للتجمع النسائى الديمقراطى بأن كورونا دمر الرفاهية الاقتصادية للسيدات.

American women are bearing the brunt of the twin health & economic crises caused by the COVID-19 pandemic.



Grateful to @HouseDemWomen for calling on Leader McConnell & the GOP Senate to pass the #HeroesAct immediately. #FamiliesFirst



Read their letter: https://t.co/MvQICtYXFy https://t.co/QHCHvytMGP — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 17, 2020

وكانت قد أكدت نانسى بيلوسى أن الولايات المتحدة تشهد أزمة صحية واقتصادية نتائجها خطيرة فى ظل إدارة تهاجم الرعاية الصحية للنساء وعنصرية اللون، وغردت بيلوسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "إن أمتنا في خضم أزمة صحية واقتصادية ذات أبعاد مذهلة. وإن القاعدة المخزية للإدارة هي هجوم على الرعاية الصحية للنساء، ومجتمعات الألوان، وكبار السن، والمعاقين، ومجتمع المثليين".

وشنت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، هجوما حادا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطريقة تعامله مع المظاهرات الأمريكية، واتهمته بترسيخ الانقسام والتعصب بين المواطنين، وغردت بيلوسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "بدلاً من تلبية احتياجات الشعب الأمريكي، فإن ترامب يثير نيران الانقسام والتعصب. الناس يرتفعون مطالبين بقيادة حقيقية. إنهم يعرفون قوتهم ، وسيحدثون فرقًا".

وأكدت نانسى بيلوسى أن شهادة فيلونيس شقيق جورج فلويد الذى قتل على يد شرطي أمريكى، للجنة القضائية بمجلس النواب تركت بصماتها علينا، موضحة أنه لابد للعلم الأمريكي الذى رفف فوق مبنى الكابيتول، أن يكون رمزا للالتزام المشترك لتحقيق العدالة لضحايا الشرطة.

وكتبت نانسى بيلوسى، عبر حسابها بموقع تويتر: "إن شهادة فيلونيس فلويد "شقيق جورج فلويد" للجنة القضائية بمجلس النواب تركت بصماتها علينا جميعا، أتمنى أن يكون هذا العلم، الذي حلّق فوق مبنى الكابيتول في يوم قتل شقيقه، رمزًا لالتزامنا المشترك بضمان العدالة لجورج وجميع ضحايا عنف الشرطة".