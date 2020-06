نانسى بيلوسى: المرأة الأمريكية تتحمل العبء الأكبر من أزمات كورونا

أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، أن فيروس كورونا كان مدمرا للصحة والرفاهية الاقتصادية للنساء وأسرهن، وأن المرأة الأمريكية تتحمل العبء الأكبر من الأزمات الناتجة عن جائحة كورونا، وغردت نانسى عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "تتحمل المرأة الأمريكية العبء الأكبر من الأزمات الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة COVID-19"، مؤيدة تصريحات للتجمع النسائى الديمقراطى بأن كورونا دمر الرفاهية الاقتصادية للسيدات.

American women are bearing the brunt of the twin health & economic crises caused by the COVID-19 pandemic.



Grateful to @HouseDemWomen for calling on Leader McConnell & the GOP Senate to pass the #HeroesAct immediately. #FamiliesFirst



Read their letter: https://t.co/MvQICtYXFy https://t.co/QHCHvytMGP