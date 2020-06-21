اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 11:58 م
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بريطانيا تواجه زيادة فى عدد مرضى الخرف بنسبة 40% خلال 5 سنوات

الأحد، 21 يونيو 2020 11:00 م
بريطانيا تواجه زيادة فى عدد مرضى الخرف بنسبة 40% خلال 5 سنوات مرض الزهايمر
كتبت فاطمة خليل

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كشفت إحصائيات رسمية بريطانية أن عدد الأشخاص المصابين بمرض الخرف قد قفز بنسبة 40 % تقريبًا في غضون خمس سنوات فقط، وتشير الإحصائيات، التي جمعها الديمقراطيون الليبراليون من بيانات هيئة الصحة البريطانية NHS، إلى أنه في أبريل 2014 كان هناك 380350 شخصًا مصابون بالخرف وبحلول مارس من العام الماضي، ارتفع هذا الرقم إلى 526،800 - بزيادة 39٪.

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ووفقاً لجريدة "دايلي ميل" البريطانية، فقد حذرت ليلى موران، عضوة البرلمان البريطاني أمس ، من ضرورة إجراء تغييرات عاجلة على طريقة تنظيم وتمويل الرعاية الاجتماعية، وإلا فلن تكون بريطانيا قادرة على التعامل مع أعداد أكبر من الأشخاص المصابين بالخرف في المستقبل.

وقالت موران: "هذه واحدة من أكبر التحديات الاجتماعية والصحية التي نواجهها، نحن نواجه قنبلة من الخرف، وهذه الأرقام تظهرها بشكل صارخ ".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى خطة مستدامة طويلة الأمد للرعاية الاجتماعية ونحتاج إلى الابتعاد عن نظام يتأرجح على حافة الانهيار الذي لدينا حاليًا".

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ويرجع ارتفاع عدد حالات الخرف جزئياً إلى شيخوخة السكان في بريطانيا بين عامي 2014 و 2019، حيث ارتفع عدد الذين تجاوزوا الستينيات في المملكة المتحدة من 14.9 مليون إلى 16.2 مليون.

والخرف عبارة عن مجموعة من الأعراض تشمل فقدان الذاكرة وتغيير الشخصية وضعف الوظائف الفكرية التي تنتج عن المرض أو الصدمة في الدماغ، هذه التغييرات ليست جزءًا من الشيخوخة الطبيعية وهي شديدة بما يكفي للتأثير على الحياة اليومية والقدرة على الاستقلال والعلاقات، ومن أكثر أنواع الخرف شيوعا الزهايمر.


الخنرف

اعراض مرض الخرف

الزهايمر

مرض الزهايمر

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