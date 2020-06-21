برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

كتب إسلام سعيد

خلال الفترة الحالية ربما يتساءل الكثيرون حول آليات توجيه فوائضهم المالية، وكذلك طرق التعامل وإدارة حساب البنوك دون مصاريف، أو إدارتها بالشكل الأفضل الذى يحقق للمواطنين أقصى استفادة من الخدمات المصرفية والمالية.

وتناول برنامج الاقتصاد ببساطة الذى يقدمه أحمد يعقوب، على صفحة "اليوم السابع" فى حلقته اليوم الأحد، موضوع التعامل على الحسابات البنكية وآليات توجيه الفوائض المالية، سواء بوضعها فى شهادات ادخار، أو توجيهها بأى طريقة أخرى، كما تناولت الحلقة أيضا أنواع الحسابات البنكية وأفضل طريقة للتعامل والاستفادة منها.

وتطرق البرنامج إلى أنواع الشهادات التى يقدمها البنك الأهلى، راعى برنامج الاقتصاد ببساطة، إضافة إلى شرح مبسط لكيفية احتساب العائد من الشهادات التى تقدمها البنوك.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة ذات فائدة 15%، بلغت 122 مليار جنيه منذ بدء طرحها وحتى الآن، مشيراً إلى أن شراء الشهادات شهد زيادة 17 مليار جنيه فى مدخرات العملاء بالشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد السنوى 15%.

ولفت رئيس البنك الأهلى المصرى، إلى أنه يتم ربط الشهادات الجديدة ذات عائد 15%، عن طريق القنوات الإلكترونية، بحيث لو تقدم العميل بطلب إلى مركز الاتصال أو نموذج يتم استيفائه عند مكتب الاستقبال بأى فرع أو عن طريق تعليمات هاتفية لمسئول الحساب سيتم التعامل معها مركزيًا ولن يمكث العميل بالفرع مدة طويلة.

ودعا البنك الجمهور إلى تقديم طلباته من خلال القنوات الإلكترونية وكذلك الاتصالات الهاتفية على مركز الاتصال أو بالفروع لطلب الادخار فى هذا الوعاء، مؤكدا أن الانتظار على الهاتف أو إعادة التردد على القنوات الإلكترونية فى غير أوقات الذروة أكثر راحة وأمانًا عن التزاحم فى الفروع أو المناطق العامة.

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.