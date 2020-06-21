بدء التشغيل التجريبى للمركز الطبى لعزل حالات الكورونا بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

زار الدكتور هشام شوقى مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المركز الطبى بالحى العاشر غرب، بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة التجهيزات الطبية للمركز ، ووجه مسعود ، بسرعة ببدأ التشغيل التجريبى للمركز الطبى ، الذى تم تخصيصه ليصبح مستشفى لإستقبال مرضى الحالات التنفسية، وعزل الحالات الإيجابية والمشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من أهالى مدينة العاشر من رمضان .

كما عقد مسعود ، إجتماع بالفريق الطبى بالمركز، تم خلاله مناقشة الأطباء فى خطة العلاج وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتجهيز فرق متواجدة بشكل مستمر لمتابعة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المستشفي.

وأوضح وكيل الوزارة ، أنه تم تجهيز وفرش المركز المكون من ثلاث طوابق، بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر، وتم تخصيص الدور الأرضى لإستقبال حالات الطوارئ، وتشخيصها، وحالات الأمراض الصدرية والتنفسية، وتخصيص 15 غرفة لللعزل ، مع توفير غرف للأشعة، والمعمل، والكشف الطبي، وصيدلية الأدوية والمستلزمات الطبية، وسكن للفريق الطبي، بجانب الخدمات المعاونة، من التعقيم، والمغسلة، وغرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة، وغرفة إجتماعات للفريق الطبى .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إدارة مكافحة العدوى بالمديرية قامت بتدريب كافة العاملين بالمركز على إجراءات ومعايير مكافحة العدوي، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة والإيجابية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالعاشر، كما تم مراجعة خط سير المريض، والفرق الطبية، وأماكن التعقيم والتطهير، وأماكن إرتداء الواقيات الشخصية، والتخلص منها بعد التعامل مع المرضي، لمنع إنتشار العدوي، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، والرش والتطهير اليومى لجميع الأقسام بالمبنى داخلياً وخارجيا، لضمان سلامة الفرق الطبية والمواطنين بالمركز.



وكيل صحة الشرقية يتفقد المركز الطبى للعزل بالعاشر من رمضان



وكيل صحة الشرقية يتفقد المركز الطبى للعزل بالعاشر من رمضان



وكيل صحة الشرقية يتفقد المركز الطبى للعزل بالعاشر من رمضان



وكيل صحة الشرقية يتفقد المركز الطبى للعزل بالعاشر من رمضان