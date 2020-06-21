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بالكمامة والكحول.. طلاب الثانوية أمام اللجان بالمنيا قبل بدء الامتحان.. صور

الأحد، 21 يونيو 2020 10:31 ص
بالكمامة والكحول.. طلاب الثانوية أمام اللجان بالمنيا قبل بدء الامتحان.. صور طلاب الثانوية العامة
المنيا- حسن عبد الغفار

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حضر طلاب ثانوية العامة بمحافظة المنيا فى أول أيام الامتحانات لأداء مادة اللغة العربية، بالكمامة والكحل، كإجراء احترازى بسبب فيروس كورونا، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بتامين لجان الامتحانات، من خلال تواجد الضباط  والدوريات المرورية المتتابعه لمتابعة النظام والتأمين، كما توجد سيارة إسعاف امام اللجان حفاظا على سلامة الطلاب، وتحسبا من ظهور أى حالة مرضية كما تم وضع ممرات التعقيم داخل أبواب كل مدرسة جاهزة للعمل فور بدأ دخول الطلاب.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة على مدار الأيام الماضية من خلال أعمال الرش والتطهير وتركيب بوابات التعقيم والاطمئنان على جاهزية اللجان.

وقال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تجهيز 141 استراحة علي مستوي الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة لاستقبال حوالي 2500 معلم ومعلمة من المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان والتي يبلغ عددها 133 لجنة عامة بجانب لجنة السجن.

ولفت عزب إلى أن المديرية قامت بتركيب بوابات مزدوجة للتعقيم بالاستراحات واللجان حيث تم رش وتطهير وتعقيم استراحات مراقبي وملاحظي ورؤساء اللجان من ضمن 1881 مبني ومنشأة تعليمية وإغلاقها وعدم فتحها إلا مع بدء أعمال الامتحانات.

وأكد أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وفر كافة سبل الإعاشة والراحة بالاستراحات وتجهيزها بالأثاث والمراوح والثلاجات ومراعاة توافر جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية من حيث التباعد والمسافات والتعقيم وغيرها حرصا علي صحتهم ضمن إجراءات منع ومكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وطالب عزب جميع الطلاب بالحذر ارتداء الكمامات والتباعد حفاظا على سلامتهم.

 

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