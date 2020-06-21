اليوم السابع
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خالد صلاح
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باحثون صينيون يبدأون المرحلة الثانية من تطوير لقاح محتمل لفيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 11:12 ص
باحثون صينيون يبدأون المرحلة الثانية من تطوير لقاح محتمل لفيروس كورونا محاولة انتاج عقار لفيروس كورونا
رويترز

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قال معهد علم الأحياء بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، اليوم الأحد، إن باحثين صينيين بدأوا مرحلة ثانية من اختبار لقاح محتمل لفيروس كورونا على البشر، وذلك فى إطار مساعيهم لتقييم فعالية اللقاح وسلامته، ودخل نحو عشرة لقاحات مراحل مختلفة من الاختبارات البشرية على مستوى العالم فى وقت تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا تتسارع وتيرتها وأن "العالم أصبح فى مرحلة جديدة وخطيرة".
 
غير أن أيا من هذه اللقاحات لم يدخل مرحلة الاختبارات الثالثة على نطاق واسع، وهى خطوة ضرورية للحصول على موافقة السلطات المعنية على طرحه للبيع.
 
وقال المعهد عبر وسائل التواصل الاجتماعى، إنه بدأ يوم السبت المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية على اللقاح وهو واحد من ستة لقاحات محتملة يختبرها العلماء الصينيون على البشر وذلك فى أعقاب المرحلة الأولى التى شارك فيها حوالى 200 شخص منذ مايو أيار.
 
وستحدد المرحلة الثانية، الجرعة اللازمة وتواصل تقييم ما إذا كان اللقاح بإمكانه أن يستحث نظام المناعة فى الأصحاء دون أى مشاكل.
 
وقد أصاب الفيروس، الذى ظهر لأول مرة فى الصين فى أواخر العام 2019 نحو 8.81 مليون شخص على مستوى العالم وتسبب فى وفاة أكثر من 460 ألفا.
 

الصين

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