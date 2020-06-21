بغداد (أ ش أ)

أطلق "الحشد الشعبى" والجيش العراقى اليوم الأحد، عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش " في صحراء الأنبار، وأعلن "الحشد " الشعبي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوة مشتركة من الجيش و"فوج البغدادي الثاني " و"فوج البوعساف " و"فوج فرسان الصحراء " و"فوج الجغايفة " بحشد الأنبار شرعت صباح اليوم في عملية أمنية في عمق الصحراء.

وأشار الى أن العملية ستستمر لمدة ثلاثة أيام للقضاء على فلول "داعش " في صحراء الأنبار ، وتأمين المحافظة من تسلل الإرهابيين.

ومنذ أيام ضبطت قوات الحشد الشعبي العراقي معسكرًا كبيرًا ومتكاملًا لتنظيم "داعش" الإرهابي تحت الأرض غرب الأنبار بداخله سجن.

وذكر إعلام الحشد - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" الأربعاء الماضى، أن قوة مشتركة من الحشد الشعبي (أعالي الفرات في القائم – الفوج الأول) والفوج الثاني بالاشتراك مع لواء ٣٢ الفرقة الثامنة نفذت عملية بحث وتفتيش في الصحراء الغربية لمحافظة الأنباز، مبينا أن العملية شملت مناطق " غابة مناخ، وسد مديسيس، ووادي حلكوم، واحواض غاز عكاز، والهدرة والكعرة، ومنطقة العودان، وقاعدة سعد الجوية، وبنيان سحالي، وضايع".

وأضاف أن القوة عثرت على معسكر تحت الأرض تستخدمه "داعش" توجد فيه عدة غرف للنوم والطبخ وكذلك سجن، بالإضافة إلى مواد غذائية مختلفة ومواد احتياطية للعجلات، مشيرا إلى أنه تم الاستيلاء عليها وتدمير المضافات بشكل كامل لكي لا يحاول عناصر داعش استخدامها أو التسلل إليها.