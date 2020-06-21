اليوم السابع
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انتهاء فاعليات اليوم الأول للمنتدى البيئي الدولي الرابع بجامعة طنطا

الأحد، 21 يونيو 2020 09:36 م
انتهاء فاعليات اليوم الأول للمنتدى البيئي الدولي الرابع بجامعة طنطا جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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انتهت  فاعليات اليوم الأول للمنتدى البيئي الدولي الرابع الذي تنظمه جامعة طنطا تحت عنوان: "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة" على مدي يومين، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، بمشاركة 250 عالماً وباحثاً من 15 دولة من مختلف دول العالم، و50 جامعة.

صرح بذلك الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيس المنتدى، وأضاف أن اليوم الأول للمنتدى شهد عرضاً علمياً لـ (76) بحثًا، و (20) بوستر في موضوعات "التلوث البيئي"، و"الصحة العامة والمخاطر البيئية"، و"استدامة الموارد الطبيعية"، و"الاستخدام الرشيد للأدوية واقتصاديات الدواء"، وغيرها، وذلك خلال (14) جلسة علمية، بمشاركة علماء وباحثين وخبراء من دول عربية وأجنبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق فودة، مقرر المنتدى، أن المنتدى سيقدم مجموعة من التوصيات المهمة التي تفيد البشرية خاصة بعد التأثيرات التى أحدثتها جائحة كورونا في العالم، حيث يناقش التأثيرات ذات الطبيعة البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والنفسية والاجتماعية.

وأضاف د. طارق فودة أن المنتدى سيتناول موضوعات أخري حول الطاقة الخضراء والمدن الذكية، ودمج التقنيات الحديثة للطاقة الخضراء والكتلة الحيوية وخلايا الوقود وطاقة الهيدروجين والطاقة الحيوية والذكية، والوقود الحيوي، كما سيتناول تقنيات النانو وتطبيقاتها يتناول التحديات العملية التي تواجهها هذه التقنيات والحلول المعتمدة والمطبقة في هذا المجال الواعد، مشيرًا إلى أن فاعليات المنتدى ستنتهي غداً (الإثنين).


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جامعة طنطا

المنتدى البيئي الرابع بجامعة القاهرة

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