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المنظمة العربية للسياحة توضح تكلفة رسوم زيارة مصر للخليجيين.. تعرف عليها

الأحد، 21 يونيو 2020 06:56 م
المنظمة العربية للسياحة توضح تكلفة رسوم زيارة مصر للخليجيين.. تعرف عليها رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قالت المنظمة العربية للسياحة إن الرسوم التي فرضتها مصر لدخول أراضيها هي 25 دولاراً لكل فرد، وليست مقصورة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما نقلته صحيفة سبق السعودية، وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن الرسوم المفروضة لكافة الجنسيات ما عدا الاتفاقيات الثنائية، مضيفًا: "بالنسبة للرحلات المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ فهى معفاة من الرسوم 100%".

 

وأكد أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسائح العربي، ابتداءً من وصوله للمطار وحتى مغادرته، كما أنها حريصة على أن تكون جميع الأسعار المقدمة من إقامة وبرامج سياحية وغيرها من الخدمات بأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

 

وأشار أن كل الدول العربية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للسائح العربي انطلاقاً من أهدافها لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية.


مصر

الخليج

رسوم دخول مصر

المنظمة العربية للسياحة

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