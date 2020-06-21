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المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من 25 يونيو

الأحد، 21 يونيو 2020 08:49 م
المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من 25 يونيو الطيران المغربى
كتب محمد عبد العظيم

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قررت السلطات المعنية فى المغرب استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من 25 يونيو، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وقالت الحكومة المغربية، اليوم الأحد، إنها ستزيد من تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع الخدمات والسفر الداخلى اعتبارا من 24 يونيو.

وقالت الحكومة، فى بيان، إن التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية فى البلاد تشمل "السماح للمقاهى والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية" باستثناء مناطق طنجة والعرائش والقنيطرة، حيث ما زالت أعداد الإصابات مرتفعة.

وأضاف البيان أن المغرب سيستأنف السفر بين المدن بما فى ذلك رحلات الطيران والسكك الحديدية وستظل رحلات الطيران الدولية معلقة.

وأغلقت السلطات المساجد منذ بدء فرض القيود يوم 20 مارس ومدت حالة الطوارئ حتى العاشر من يوليو.

وتركز أغلب حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة فى المغرب فى الفترة الأخيرة فى القطاع الصناعى أو بين أفراد الأسر الممتدة، وسجلت السلطات 457 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة فى أعلى زيادة يومية.

وجمع المغرب المصابين بمرض كوفيد-19 فى مستشفيين قرب الدار البيضاء وقرب مراكش.

وكان المغرب قد سجل بحلول صباح اليوم 9957 حالة إصابة منها 213 حالة وفاة فضلا عن تعافى 8249 مريضا.

ونقل المغرب جوا إمدادات طبية مصنوعة فى المملكة إلى 15 دولة أفريقية شملت ثمانية ملايين كمامة ومعدات وقاية ومطهرات وأدوية.


المغرب

اخبار المغرب

الطيران المغربى

فيروس كورونا

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