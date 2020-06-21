المغرب تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة فى المغرب، مساء اليوم الأحد عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة وفاة، وذلك وفق موقع الوزارة.

وارتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 9977 حالة، وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات التى جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 528214 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأشارت إلى، أنه تم تسجيل أى حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس؛ ليرتفع إجمالى الوفيات عند 214 حالة.. كما تم تسجيل 26 حالة شفاء جديدة؛ وبذلك يرتفع مجموع الحالات التى نجحت فى التعافى من الجائحة إلى 8249 حالة.