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المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان يعلن فتح باب التقدم لبرنامج خبير

الأحد، 21 يونيو 2020 10:26 ص
المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان يعلن فتح باب التقدم لبرنامج خبير جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب  التقديم للبرنامج التدريبي المتقدم خبير فى الملكية الفكرية (اونلاين) بنظام التعليم عن بعد تحت شعار اتدرب من المنزل الجدارة (المهارة) العامة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، يقدم البرنامج التدريبي مهارات خاصة بكيفية التسجيل والحماية لحقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها، والقراءة العلمية للقوانين المنظمة لذلك، واستيعابها وسبل تطبيقها، والجديد فى الجرائم الرقمية وانفاذ هذه النوعية من القوانين وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.
ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين معارف قانونية خاصة بالملكية الفكرية وسبل حمايتها محلياً ودولياً، وكيفية ترجمتها إلى قيم اقتصادية.

ويستهدف البرنامج التدريبي العاملين فى مجال الملكية الفكرية من المصريين من رجال قانون وسلطات إنفاذ وهيئات قضائية والمحامين والمهندسين والأطباء والمبتكرين والمهتمين بالملكية الفكرية .

وذكر البيان الصادر عن جامعة حلوان ، أن المدة المخصصة للبرنامج هي 12 ساعة تدريبية بواقع 4 ساعات يومياً لمدة 3 أيام اونلاين.
ويحتوي البرنامج على تدريبات أونلاين ، وعرض علمي مهارى، ومناقشة حالات، وتدريب عملي على قضايا (حالات عملية).

ويحتوي البرنامج على فلسفة ومفهوم الملكية الفكرية، والأدوات المستخدمة لحماية الملكية الفكرية، بجانب مجال تطبيق حقوق الملكية الصناعية، وبراءات الاختراع، العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية، و التصميمات الصناعية، والأسرار التجارية أو المعلومات غير المفصح عنها، ومجال تطبيق حقوق الملكية الأدبية والفنية، بالإضافة إلى كيفية الحصول على قيمة من حقوق المبدع الفكرية، والمجالات التى تعمل فيها التراخيص بصورة مناسبة؟
و المجالات التى لا تعمل فيها التراخيص بصورة مناسبة؟، حماية الملكية الفكرية دولياً، أهم مظاهر استراتيجية حماية الملكية الفكرية عالمياً.
كما يحتوي البرنامج التدريبي فيما يتعلق ببراءات الاختراع:
اتفاقية البراءة PCT.

معاهدة البراءة الأوروبية European Patent Convention (EPC)
كما يحتوي على حقوق الطبع والنشر، والعلامة التجارية، والقيمة الاقتصادية للملكية الفكرية، ومناهج تقييم الملكية الفكرية اقتصادياً، ومنهج الدخل، والإتاوة، والمناهج غير كمية (وصفية)، والمخاطر التكنولوجية المحتمل مواجهتها، والفلسفة الاقتصادية لانتهاك واخلاقيات التعامل مع الملكية الفكرية، بجانب أشكال  انتهاك  حقوق الملكية الفكرية، والشروط  الواجب توافرها لمعرفة وجود انتهاك، وإنفاذ قوانين الملكية الفكرية، والملكية الفكرية في القانون المصري من منظور مقارن مع الدول العربية.
كما يناقش الجرائم المستحدثة فى العصر الراهن:  الجريمة الرقمية والمعلوماتية، وإشكالية التحكيم فى منازعات الملكية الفكرية.

وللتسجيل فى الدورة  يجب  استيفاء النموذج المحدد لذلك أونلاين
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EKGd9ZTi-E-Mhr5f_bN--A8Vjek-vCdLjGbfO0xXl0tURE1YOFkwRFY4M1dFN1c0VDg2RDA3MUc3Ui4u






 


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