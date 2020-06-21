اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 01:27 م
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المعاهد الوطنية الأمريكية توقف تجربة تقييم سلامة وفعالية هيدروكسى كلوروكين

الأحد، 21 يونيو 2020 12:37 م
المعاهد الوطنية الأمريكية توقف تجربة تقييم سلامة وفعالية هيدروكسى كلوروكين هيدروكسى الكلوروكين وتأثيره على مرضى كورونا
كتبت إيناس البنا

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أعلنت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية "NIH" وقف تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار هيدروكسي كلوروكوين، لعلاج الملاريا في علاج مرضى COVID-19 في المستشفى.
 
وقالت المعاهد  في بيان رسمى على موقعها بعد أن اجتمعت لجنة مراقبة البيانات والسلامة،  إن الدراسة وجدت أن هيدروكسي كلوروكين ، الذي لطالما وصفه الرئيس دونالد ترامب بعلاج محتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضى ، على الرغم من أنه لم يضر.
المعاهد الوطنية الأمريكية
المعاهد الوطنية الأمريكية
 
تم إجراء النتائج المتعلقة بـ COVID-19 للعلاح بواسطة هيدروكسي كلوروكوين، بين المرضى الداخليين الذين يعانون من أعراض المرض ، وتشير البيانات من هذه الدراسة إلى أن هذا الدواء لم يقدم أي فائدة إضافية مقارنة مع التحكم الوهمي لعلاج COVID-19 للمرضى في المستشفيات.
 
وكانت NIH قد أعلنت  تجربتها لـ hydroxychloroquine ، الذي يستخدم لعلاج الملاريا وأمراض الروماتويد مثل التهاب المفاصل ، في أبريل الماضى.
 
ويستخدم هيدروكسي كلوروكين لعلاج الملاريا وأمراض الروماتويد مثل التهاب المفاصل، و في دراسات مختلفة ، أظهر الدواء نشاطًا مضادًا للفيروسات ، وقدرة على تعديل نشاط الجهاز المناعي ، ولديه ملف أمن محدد بجرعات مناسبة ، مما أدى إلى فرضية أنه قد يكون مفيدًا أيضًا في علاج COVID- 19.
 
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت منظمة الصحة العالمية إن اختبار هيدروكسي كلوروكين في تجربتها الكبيرة المتعددة البلدان لعلاجات مرضى COVID-19، قد توقف بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم فائدة.
 
فيما ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ترخيص استخدام الطوارئ لهيدروكسي كلوروكوين لعلاج COVID-19 أيضا الأسبوع الماضى.
 

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19

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