المعاهد الوطنية الأمريكية توقف تجربة تقييم سلامة وفعالية هيدروكسى كلوروكين

كتبت إيناس البنا

أعلنت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية "NIH" وقف تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار هيدروكسي كلوروكوين، لعلاج الملاريا في علاج مرضى COVID-19 في المستشفى.

وقالت المعاهد في بيان رسمى على موقعها بعد أن اجتمعت لجنة مراقبة البيانات والسلامة، إن الدراسة وجدت أن هيدروكسي كلوروكين ، الذي لطالما وصفه الرئيس دونالد ترامب بعلاج محتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضى ، على الرغم من أنه لم يضر.



المعاهد الوطنية الأمريكية

تم إجراء النتائج المتعلقة بـ COVID-19 للعلاح بواسطة هيدروكسي كلوروكوين، بين المرضى الداخليين الذين يعانون من أعراض المرض ، وتشير البيانات من هذه الدراسة إلى أن هذا الدواء لم يقدم أي فائدة إضافية مقارنة مع التحكم الوهمي لعلاج COVID-19 للمرضى في المستشفيات.

وكانت NIH قد أعلنت تجربتها لـ hydroxychloroquine ، الذي يستخدم لعلاج الملاريا وأمراض الروماتويد مثل التهاب المفاصل ، في أبريل الماضى.

ويستخدم هيدروكسي كلوروكين لعلاج الملاريا وأمراض الروماتويد مثل التهاب المفاصل، و في دراسات مختلفة ، أظهر الدواء نشاطًا مضادًا للفيروسات ، وقدرة على تعديل نشاط الجهاز المناعي ، ولديه ملف أمن محدد بجرعات مناسبة ، مما أدى إلى فرضية أنه قد يكون مفيدًا أيضًا في علاج COVID- 19.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت منظمة الصحة العالمية إن اختبار هيدروكسي كلوروكين في تجربتها الكبيرة المتعددة البلدان لعلاجات مرضى COVID-19، قد توقف بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم فائدة.

فيما ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ترخيص استخدام الطوارئ لهيدروكسي كلوروكوين لعلاج COVID-19 أيضا الأسبوع الماضى.