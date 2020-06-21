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المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين في السلام

الأحد، 21 يونيو 2020 05:19 م
المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين في السلام محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل " مسجل خطر " بالسجن المشدد 3 سنوات ، وذلك بتهمة ترويج مخدر الهيروين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، وكانت النيابة أسندت إلى المتهم "م.ع "  عاطل " مسجل خطر "، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" ،لترويجه على عملائه، بقصد تحقيق لأرباح غير مشروعة،  متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى .

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم السلام ، معلومات تفيد بقيام  مسجل خطر بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم  مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

 

 وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة 400 جرام من مخدر الهيروين، وذلك أثناء قيامه بترويجها على عملائه في المنطقة.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات .

 

 

 


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