اليوم السابع
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المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يقلص خسائره الصباحية بختام تعاملات جلسة الأحد

الأحد، 21 يونيو 2020 02:46 م
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يقلص خسائره الصباحية بختام تعاملات جلسة الأحد مؤشر .. أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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قلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، خسائره الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، غير أنه استمر في المنطقة الحمراء بفعل هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً،  كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو  147 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 579.404 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 10823 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1643 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12385 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2104 نقطة.

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