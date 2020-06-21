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الكويت تعلن مغادرة 92 ألف وافد بين مقيم ومخالف خلال الأشهر الثلاثة الماضية

الأحد، 21 يونيو 2020 12:00 ص
الكويت تعلن مغادرة 92 ألف وافد بين مقيم ومخالف خلال الأشهر الثلاثة الماضية الكويت
كتب محمد جمال

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قال مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدنى فى مطار الكويت الدولى منصور الهاشمى، إن حوالي 92 ألف وافد بين مقيم ومخالف، غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة الرأى الكويتية.

وذكر بحسب جريدة "الرأى" أن هؤلاء غادروا الكويت خلال أبريل ومايو ويونيو من مطار الكويت الدولي عبر 600 رحلة جوية، وأشار الهاشمي إلى أن "هناك طلبات تستقبلها الإدارة من دول وسفارات عدة، ترغب بتشغيل رحلات لعودة رعاياها إلى بلادهم، ونحن فور تلقينا الطلب نقوم بمنح الموافقة خلال 24 ساعة لتشغيل الرحلة لشركات الطيران، سواء المحلية أو دولية".

وأكد أنه "منذ بداية الأزمة لم يغلق المطار بشكل كامل، بل تم إيقاف الحركة التجارية للركاب فقط، مع استمرار رحلات البضائع التجارية التي تحمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ومن ثم البدء برحلات إجلاء المواطنين من الخارج، وحاليا نعمل على رحلات مغادرة المقيمين في البلاد".


الكويت

وافدين

مقيمين

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