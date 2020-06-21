وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة إير كايرو، بواقع رحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة طيران الجزيرة الكويتية وشركة اير كايرو.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، مغادرة 1589 من العالقين المصريين في الكويت، الى أربع محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية؛ وذلك عبر 11 رحلة جوية.