الكنيسة الإنجيلية تعلن دعمها لكافة قرارات القيادة لحماية الأمن القومى

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أعلنت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفة، دعمَها الكاملَ لكلِّ القراراتِ التي تتخذُها القيادةُ السياسيةُ المصريةُ الوطنيةُ، والتي من شأنِها حمايةُ حدودِها والدفاعُ عن أمنِها القوميّ، في ظل بعض التحديات التى تمر ببلادنا الغالية.

وذكر بيان صادر اليوم عن رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر أنَّ ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸـﻪ ﺑﻼدُﻧﺎ العظيمةُ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮارٍ هو من ثمارِ العملِ المخلصِ والتخطيطِ، واﻹرادةِ اﻟﻘﻮﻳﺔ من اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻗﻴﺎدةً وﺷﻌﺒًﺎ، بجانب صلابة وشجاعة القواتِ المسلَّحةِ المصريَّة الباسلة، والتي تمتدُّ جذورُ انتصاراتِها إلى عمقِ التاريخ.

وتابع قائلا، نصلِّي إلى الله أن يحميَها من كلِّ الشرور في دفاعِها عن الحقوقِ التاريخيةِ للشعبِ المصريّ، وفي مواجهةِ من يهدِّدُ سيادةَ ومقوماتِ الدولةِ المصريَّة.

كانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تتابع بمزيد من الاهتمام، التطورات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأعلنت الكنيسة عن دعمها الكامل لجميع الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لحماية حدودها والدفاع عن الأمن القومي المصري.