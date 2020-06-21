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القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

الأحد، 21 يونيو 2020 01:35 م
القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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يبدأ اليوم الأحد، وحتى الخميس المقبل، صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه، والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى التي انتهى صرفها في 14 مايو الماضي، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، منوها إلي أن اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات والجهات المعنية، المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة (كوفيد-19)، هي التي حددت موعد صرف الدفعة الثانية، باعتباره مناسب، خاصة أن الفترة لن يكون فيها أى صرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن أن الفترة التالية بعد هذا التاريخ سوف تبدأ عمليات الجرد داخل هيئة البريد إلى نهاية الشهر، وعليه يمكن تلافى الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين.

وقال وزير القوي العاملة : إن الصرف سوف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صراف محددة بدون خصم أى عمولات، مشيراً إلي أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.

وأكد وزير القوي العاملة أن صرف المرحلة الأولى أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم في مرحلة صرف الدفعة الأولى التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضارى يليق  بالدولة المصرية .

 



 


 


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