اليوم السابع
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القبض على شخصين وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل

الأحد، 21 يونيو 2020 11:52 ص
القبض على شخصين وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل ثانوية عامة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت اجهزة الامن في ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب إمتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

 
رصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة)  عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الإمتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بحوالى (5 ساعات). 
 
تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم (طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية).. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


الثانوية العامة

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