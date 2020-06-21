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العمليات الخاصة التونسية تضبط سيارة بها 28 كيلو ذهب وأكثر من نصف مليون يورو

الأحد، 21 يونيو 2020 05:29 م
العمليات الخاصة التونسية تضبط سيارة بها 28 كيلو ذهب وأكثر من نصف مليون يورو الذهب المظبوط
كتب مصطفى عنبر

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تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني التونسى (فرقة عمليات خاصة) بمدينة الصخيرة بولاية صفاقس، أمس السبت ، من وقف وضبط سيارة قادمة من الجنوب الشرقى التونسى ، تحمل 28 كيلوجرام ذهب ومبالغ مالية ضخمة، وحجزت السلطات التونسية مبلغ هام من العملة الأجنبية يقدر بحوالي 1,7 مليون دينار و13 سبيكة من الذهب عيار 24 تزن حوالي 28.8 كيلوجرام على متن سيارة تحمل لوحة مرور ليبية (مزورة) ، كانت تسير على الطريق الزراعى بجهة صبيح من منطقة الميدة بولاية صفاقس.

 

وقال بيان للإدارة العامة للديوانة نشرته اليوم الأحد ، إن العملية تمت على إثر كمين نصبته الفرقة المذكورة بعد توفر معلومة حول سيارة تنقل بضائع مهربة قادمة من جهة قفصة في اتجاه الجنوب الشرقي التونسي و حوالي الساعة العاشرة ليلا تم رصد السيارة المشبوهة وبالإشارة لها بالوقوف لم يمتثل سائقها وحاول الفرار متوغلا المسالك الزراعية فتم استعمال السلسلة المسمارية لإصابة العجلات الأمامية للسيارة، إلا أن السائق واصل الفرار فتمت مطاردته إلى أن عثر على السيارة عالقة في الرمال بعد أن تركها سائقها و اختفى داخل غابة الزيتون.

 

وبتفتيش السيارة عثر أفراد الدورية في صندوقها الخلفي على مخبأ مهيأ أسفل العجلة الإحتياطية بداخله لفائف من الأوراق النقدية من العملة الأجنبية متمثلة في 590000 أورو و 13 سبيكة من الذهب عيار 24 تزن 28.8 كيلوجرام قدرت قيمتها بحوالي 4,7 مليون دينار. وبالتحري حول هوية السيارة و سائقها تبين أن الترقيم المنجمي للسيارة مفتعل و أنها غير مدرجة بمنظومة السيارات الموردة عبر المعابر الحدودية للبلاد التونسية.

 

 


تونس

ليبيا

الامن التونسى

الذهب

الحدود

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