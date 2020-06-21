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العراق: حظر شامل لمدة أسبوع فى كربلاء وبابل بسبب زيادة الإصابات بـ"كورونا"

الأحد، 21 يونيو 2020 02:00 ص
العراق: حظر شامل لمدة أسبوع فى كربلاء وبابل بسبب زيادة الإصابات بـ"كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بغداد أ ش أ

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قررت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا فى محافظة كربلاء بالعراق، فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع ومنع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بسبب زيادة الاصابات بفيروس كورونا.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه تم السماح للمحال التجارية والغذائية بالعمل من الساعة الخامسة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر.

من جانبها، قررت خلية الأزمة فى محافظة كركوك، الاستمرار بتطبيق حظر التجوال الجزئي، من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة مساء، فيما يكون حظرا شاملا أيام الخميس والجمعة والسبت .

كما قررت الخلية، أن يكون الدوام فى المؤسسات بما لا يتجاوز 25% مع الإلزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات للموظفين والمراجعين والتقيد بضوابط الصحة والتوعية وعدم التلامس والتجمع ، فضلا عن الإبقاء على غلق الجامعات والمعاهد ودور العبادة وفق مقررات لجنة السلامة الوطنية، فيما أعلنت خلية الأزمة فى بابل فرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوع، ابتداء من يوم الأحد الساعة السادسة صباحا ولغاية يوم السبت المقبل.

وقال محافظ بابل وكالة حسن منديل، إن خلية الأزمة قررت أيضا إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة، عدا الجهات الخدمية والأمنية، وغلق كافة المطاعم بضمنها مطاعم التوصيل".

وأضاف: "أن القرار جاء بعد ارتفاع نسبة الاصابات بمرض كورونا بشكل كبير بين المواطنين"، داعيا المواطنين إلى الالتزام بشروط الحجر الصحي.

 


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