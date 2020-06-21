السياحة الداخلية السر.. العقبة الأردنية تحقق إشغالا سياحيا 90% خلال أسبوع

كتبت آمال رسلان

قال مفوض السياحة في سلطة العقبة الاردنية شرحبيل ماضي أن آلاف الأردنيين يتدفقون إلى مدينة العقبة من مختلف محافظات المملكة، رغم انتهاء عطلة نهاية الأسبوع التي أغلقت فيها فنادق الـ5 نجوم على حجوزات بلغت 100 % وزاد عدد الزوار فيها للمدينة على 30 ألفا، فيما وصلت حجوزات الفنادق خلال االاسبوع الحالي على غير العادة إلى أكثر من 90%.

وأرجع هذا النشاط السياحي في العقبة إلى إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، واضطرار معظم من كانوا يمارسون السياحة الخارجية إلى تحويل وجهتهم إلى السياحة الداخلية.

وأشار فى تصريحات نقلها موقع الغد الأردنى أن السلطة أعدت برنامجا حافلا لاستقبال الزوار بالتزامن مع إطلاق برنامج "اردنا جنة اردنا بخير".

وقال إن سلطة العقبة رفعت من جاهزية كافة كوادرها لتقديم أفضل الخدمات للزوار وافتتحت غرفة عمليات في مركز خدمات المدينة، تعمل على مدار الساعة، لتقديم ما يحتاجه الزوار من خدمات وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها محافظة العقبة.

وقال إن الخطة شملت القطاعات الصحية والإدارية والسياحية والخدماتية، بما يضمن توفير كافة سبل الراحة والأمان للزائر والسائح، مشيرا إلى أن تكثيف الرقابة على كافة المطاعم ومحلات الأغذية والمخابز لتوفير مستلزمات الزوار على أكمل وجه وفق الإجراءات الصحية.

وشدد ماضي، على أن العقبة الخاصة تفتح صدرها للجميع من خلال تقديمها الخدمة المثلى للمواطن والزائر بكوادر مؤهلة ومرحلة جديدة ومتطورة ومنظومة متكاملة تعظم دور ابناء المجتمع المحلي وأهالي المنطقة ليكون الجميع شركاء في منظومة العقبة الخاصة المتجددة دائما.

وأعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية مجد شويكة، عن انطلاق الموسم الثاني من برنامج "أردننا جنة - أردننا بخير" للسياحة الداخلية، في العشرين من الشهر الحالي ، بعد أن كان مقررا إطلاقه خلال الربيع الماضي، لكنه تأخر بسبب تداعيات جائحة وباء كورونا العالمية.

وقالت شويكة في بيان صحفى ان الموسم الثاني من برنامج " اردننا جنة" سيشمل 60 وجهة، وسيكون على مرحلتين، الاولى تنطلق من الجنوب وتشمل 23 وجهة، والثانية تشمل 37 وجهة لمناطق الشمال والوسط.