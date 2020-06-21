اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السياحة الداخلية السر.. العقبة الأردنية تحقق إشغالا سياحيا 90% خلال أسبوع

الأحد، 21 يونيو 2020 12:04 م
السياحة الداخلية السر.. العقبة الأردنية تحقق إشغالا سياحيا 90% خلال أسبوع السياحة الداخلية تنتعش فى الأردن
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مفوض السياحة في سلطة العقبة الاردنية شرحبيل ماضي أن آلاف الأردنيين يتدفقون إلى مدينة العقبة من مختلف محافظات المملكة، رغم انتهاء عطلة نهاية الأسبوع التي أغلقت فيها فنادق الـ5 نجوم على حجوزات بلغت 100 % وزاد عدد الزوار فيها للمدينة على 30 ألفا، فيما وصلت حجوزات الفنادق خلال االاسبوع الحالي على غير العادة إلى أكثر من 90%.
 
وأرجع هذا النشاط السياحي في العقبة إلى إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، واضطرار معظم من كانوا يمارسون السياحة الخارجية إلى تحويل وجهتهم إلى السياحة الداخلية.
 
وأشار فى تصريحات نقلها موقع الغد الأردنى أن السلطة أعدت برنامجا حافلا لاستقبال الزوار بالتزامن مع إطلاق برنامج "اردنا جنة اردنا بخير".
 
وقال إن سلطة العقبة رفعت من جاهزية كافة كوادرها لتقديم أفضل الخدمات للزوار وافتتحت غرفة عمليات في مركز خدمات المدينة، تعمل على مدار الساعة، لتقديم ما يحتاجه الزوار من خدمات وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها محافظة العقبة.
 
وقال إن الخطة شملت القطاعات الصحية والإدارية والسياحية والخدماتية، بما يضمن توفير كافة سبل الراحة والأمان للزائر والسائح، مشيرا إلى أن تكثيف الرقابة على كافة المطاعم ومحلات الأغذية والمخابز لتوفير مستلزمات الزوار على أكمل وجه وفق الإجراءات الصحية.
 
وشدد ماضي، على أن العقبة الخاصة تفتح صدرها للجميع من خلال تقديمها الخدمة المثلى للمواطن والزائر بكوادر مؤهلة ومرحلة جديدة ومتطورة ومنظومة متكاملة تعظم دور ابناء المجتمع المحلي وأهالي المنطقة ليكون الجميع شركاء في منظومة العقبة الخاصة المتجددة دائما.
 
وأعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية مجد شويكة، عن انطلاق الموسم الثاني من برنامج "أردننا جنة - أردننا بخير" للسياحة الداخلية، في العشرين من الشهر الحالي ، بعد أن كان مقررا إطلاقه خلال الربيع الماضي، لكنه تأخر بسبب تداعيات جائحة وباء كورونا العالمية.
 
وقالت شويكة في بيان صحفى ان الموسم الثاني من برنامج " اردننا جنة" سيشمل 60 وجهة، وسيكون على مرحلتين، الاولى تنطلق من الجنوب وتشمل 23 وجهة، والثانية تشمل 37 وجهة لمناطق الشمال والوسط.

الاردن

السياحة الداخلية

عودة السياحة

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة