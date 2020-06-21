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الزواج فى زمن كورونا بالأردن ... "الحياة بدها تمشى" ..صور

الأحد، 21 يونيو 2020 02:52 م
الزواج فى زمن كورونا بالأردن ... "الحياة بدها تمشى" ..صور حفل زواج فى الأردن فى كنيسه خاليه من المدعوين
رويترز

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لم تكن العروس لين أغابى، تتصور مطلقا أن تسير على الممر يوم عرسها وسط كنيسة خالية من الناس، لكن مع إجراءات التباعد الاجتماعي التي ما زالت الحكومة الأردنية تفرضها كان يتعين على العروس القيام باختيارات صعبة ،منها استبعاد العديد من الأصدقاء والأقارب من حفل زفافها.

وكانت لين ، وخطيبها زيد مصاروة، يخططان لحفل كبير يضم 400 شخص من الأصدقاء والأقارب كان بعضهم سيسافر من بلاد أخرى لحضور الزفاف.

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لكن مع تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد في مارس الماضي، أعلنت الحكومة إجراءات عزل عام كامل وحظرت جميع الأنشطة الاجتماعية ومنها الأعراس.

  
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وبعد الانخفاض الكبير في أعداد حالات الإصابة في وقت سابق هذا الشهر، خففت البلاد القيود وسمحت للشركات باستئناف العمل كما سمحت بتجمعات صغيرة مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.

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وقرر العروسان إقامة حفل زفافهما بعدد قليل من المدعوين، وقال العريس زيد "طبعاً يعني الواحد بيتمنى إنه الظروف كانت طبيعية وبيتمنى أنه يكون الأهل والأصحاب موجودين، بس طبعاً منتفهم الظروف الموجودة حاليا، وحرصنا إنه بس أقلية يعنى العم والعمة يكون موجودين".

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واحتفظت العروس لين، التي شاهد بعض أقاربها الحفل عبر الإنترنت، بنظرتها الإيجابية للعرس رغم الظروف.

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وقالت :"بالتأكيد كل عروس بتحب إنه عرسها يكون كبير وكل صحابها وعائلتها يكون موجودين حوليها، أنا بالأخص أغلب أصحابي مش موجودين داخل الأردن، كتير منهم عايشين برا الأردن، وكمان عائلتى، بس بالنهاية العرس مش بس الحفلة، والجمعة، العرس انك إنت تبلش حياتك مع الشخص إلي بتحبه، والعروس عروس، سواء عشرين واحد أو مئة، العروس بتكون بيوم عرسها مبسوطة".

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وسجل الأردن إجمالا 1015 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتسع وفيات.

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