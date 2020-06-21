اليوم السابع
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الزراعة تقدم روشتة لرى وتسميد حدائق الموز والعنب والمانجو

الأحد، 21 يونيو 2020 07:00 ص
الزراعة تقدم روشتة لرى وتسميد حدائق الموز والعنب والمانجو محصول المانجو
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عددا من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، بمزارع العنب المانجو والموز لزيادة الإنتاج والصادرات والتى يجب اتباعها خلال الفترة الحالية.

- من أهم العمليات الخاصة بمزارع العنب، التخلص من الحشائش، فحص العناقيد التى قاربت على النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه.

- التسميد استخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلى: 300 جم يوريا + 300 جم حديد مخلبى + 100 جم منجنيز مخلبي +100 جم زنك مخلبي /600 لتر ماء) ويضاف إليه 100 جم بوركس في حالة رى الأشجار من الترع وتكرار الرشة بعد شهر.

- من أهم العمليات التى يجب اتباعها لمحصول المانجو، الاهتمام بالرى وجعلها على فترات متقاربة لارتفاع درجات الحرارة على أن يكون الري بالصباح الباكر أو قبل الغروب، إضافة الدفعة الثالثة من الأسمدة الأزوتية والدفعة الثانية من الأسمدة البوتاسية فى حالة عدم إضافتها وذلك حسب عمر الأشجار و طريقة الرى.

ومن بين توصيات بحدائق الموز:-

1ـ وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح.

2ـ جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وخرقها.

3ـ التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4ـ فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة.

5ـ اكتمال نمو السباطات.

6ـ جمع المحصول في الأصناف المبكرة والتحميل والنقل.

التسميد: أ ـ الأشجار التي تروي بالغمر .

1ـ الأشجار عمر سنة إلي عامان يتم إضافة 100 جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

2ـ يتم إضافة 300 جم سماد مركب للأشجار أكبر من 3 سنوات.

3ـ يتم إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم.

ملحوظة: يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما.

ب ـ تسميد أشجار الموز التي تروى بالتنقيط.

الرية الأولى: يضاف 5 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم .

الرية الثانية: يضاف 2 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19 .

الرية الثالثة: يضاف 8 كجم سلفات بوتاسيوم.

يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة في الشهر.

يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بالتبادل مع 1 لتر حامض كبرتيك مرة كل 15 يوما.

التسميد الورقى:

ملحوظة: يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار.


المحاصيل البستانية

حدائق العنب

انتاج المانجو

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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