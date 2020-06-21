اليوم السابع
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الري تناقش دراسة تأهيل فرع رشيد كمجرى ملاحى ورفع قدرته الاستيعابية

الأحد، 21 يونيو 2020 06:31 م
الري تناقش دراسة تأهيل فرع رشيد كمجرى ملاحى ورفع قدرته الاستيعابية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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اجتمع المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى مع المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل ومدير عام توزيع المياه وممثل عن هيئة النقل النهري وذلك لمناقشة دارسة معهد بحوث النيل بشأن تأهيل فرع رشيد كمجرى ملاحى ورفع قدرته الاستيعابية.

وكلف وزير الرى بضرورة إنهاء كل دراسات تأهيل فرع رشيد والعمل على استمرار متابعة الحالة المائية على مدار الساعة مع الإستمرار فى تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية لإدارة المياة مثل التليمترى والإنذار المبكر والمحاسبة المائية .

من جانبه أكد رئيس مصلحة الري على ضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على نهر النيل، وتفعيل القانون لردع المخالفين، مشددا على أنه لا تهاون مع التعديات بجميع أنواعها على المجاري المائية، و تطوير واجهات النيل على مستوى المحافظات.

أضاف أنه تم  وضع برنامج زمنى لإزالة جميع المخالفات والتعديات بنسبة 100% على امتداد النيل من أسوان، وحتى فرعى دمياط ورشيد، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، بعد أن تم حصرها.

جدير بالذكر أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

 


الرى

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