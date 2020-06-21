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الرى: تنفيذ 9 قرارات إزالة لردم فى نهر النيل بمحافظة دمياط.. صور

الأحد، 21 يونيو 2020 02:46 م
الرى: تنفيذ 9 قرارات إزالة لردم فى نهر النيل بمحافظة دمياط.. صور ازالة تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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نفذت الإدارة العامة لحماية النيل بشمال فرع دمياط اليوم 9 قرارات إزالة بناحية  الشيخ درغام وعزبه البرج تنوعت بين حالات ردم فى النيل ومراسي بمعاونه مركز شرطه دمياط ومعدات الادارة العامة لحماية النيل شمال دمياط - محافظة دمياط.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات .

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.
 

ازالة تعديات على النيل (1)
ازالة تعديات على النيل

 

ازالة تعديات على النيل (2)
ازالة تعديات على النيل بدمياط

 

 

ازالة تعديات على النيل (3)
ازالة تعديات على النيل فى دمياط


 


النيل

التعديات على النيل

نهر النيل

وزارة الرى

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