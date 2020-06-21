الدفع ب4 سيارات للسيطرة على حريق فى شبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية، بالتنسيق مع حي شرق شبرا الخيمة على حريق شب في أرض فضاء تابعه لشركة الدلتا للصلب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ،وتم الدفع بـ4 سيارات للسيطرة على للحريق ومنع امتداد ه للمناطق المجاورة له دون أي إصابات أو خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا، بنشوب حريق بمخلفات بأرض فضاء تابعة لشركة الدلتا للصلب وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء ولودر وطوارئ الغاز، و السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

وتبين من المعاينة أن سبب الحريق المبدئي، الاشتعال الذاتي للمخلفات بسبب حرارة الطقس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة