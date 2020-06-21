اليوم السابع
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الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن والمرضى بالجوازات

الأحد، 21 يونيو 2020 12:14 م
الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن والمرضى بالجوازات مساعدة كبار السن-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استقبلت أقسام الإدارة العامة للجوازات المختلفة على مستوى الجمهورية  عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، تم إتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
 
وأكدت الداخلية على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
 
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية ، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .. وفى ضوء استئناف العمل بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.
 
 

الداخلية

كبار السن

الجوازات

حقوق الانسان

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