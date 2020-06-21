التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

محمود طه حسين

تنطلق اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019،2020، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان اللغة العربية فقط بعد خروج مادة التربية الدينية من الجدول، على أن يبدأ الامتحان 10 صباحا ولمدة 3 ساعات.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الإجراءات والضوابط الخاصة بعقد امتحانات طلاب الثانوية العامة وحمايتهم من كورونا، موضحة أنه تم توفير كبائن التعقيم شاملة مستلزمات التطهير بمعدل كبينة لكل مبنى في لجان الثانوية العامة و الدبلومات الفنية والكنترولات وأجهزة قياس حرارة 3 لكل مبنى في لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية والكنترولات وأجهزة تغليف الأحذية 3 لكل مبنى في لجان الثانوية العامة و الدبلومات الفنية والكنترولات.



وأضافت الوزارة أنه تم توفير مجموعة المطهرات بواقع 1 لكل مبنى في لجان الثانوية العامة و الدبلومات الفنية والكنترولات، ولتعقيم يوميا لكل مبنى في لجان الثانوية العامة و الدبلومات الفنية والكنترولات وسيتم نقل كبائن التعقيم شاملة مستلزمات التطهير من لجان الثانوية العامة إلى لجان الدبلومات الفنية في نهاية امتحانات الثانوية العامة ، وسيتم توريد الباقي من الشركة الموردة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل أجهزة تغليف الأحذية من لجان الثانوية العامة إلى لجان الدبلومات الفنية في نهاية امتحانات الثانوية العامة وسيتم استلام الباقى من مخازن الوزارة، وتوزيع أكياس جيل مطهر بمعدل كيس لكل طالب يوميا طوال فترة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.



واكدت الوزارة أنه سيتم توزيع جوانتى لكافة الإداريين يوميا فى اللجان والكنترولات ومقرات تقدير الدرجات لكلا من التعليم العام والتعليم الفنى، كما سيتم توزيع جوانتي على طلاب الدبلومات الفنية في الامتحانات العملي فقط، وتوزيع كمامات قطنية وواقي وجه على كافة الإداريين.





