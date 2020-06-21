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التعليم تكشف تفاصيل صورة الغش الجماعى بإحدى لجان الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 09:49 م
التعليم تكشف تفاصيل صورة الغش الجماعى بإحدى لجان الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
محمود طه حسين

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كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، تفاصيل جديدة عن صورة الغش الجماعى والتى ظهرت اليوم بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة، موضحا أنه تم تحديد اسم اللجنة والطلاب، وجار اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، مشددا على أنه سيتم توقيع القانون بكل حزم على الواقعة، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة كل مسئول عن الواقعة.

وأوضح رئيس الامتحانات، أن بعض الصور المتداولة للغش الجماعى كانت لطلبة يجيبون عن أسئلة المواد غير المضافة للمجموع والتى تسلمها الطلاب عقب انتهاء امتحان مادة اللغة العربية، والتى يسمح للطلاب باصطحاب نموذج البوكليت فى مادتى التربية الدينية والإقتصاد والإحصاء والإجابة على الأسئلة فى المنزل وتسليمهم فى الموعد المحدد لها.

انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، حيث أدى 667 ألف و315 طالب/طالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف حجازي، أن الوزارة أرسلت تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان الامتحان، ومنع تواجد أي شخص باللجنة بدون عمل فعلي وتوزيع الأعمال على جميع العاملين

وشدد على ضرورة الالتزام بفتح الأبواب في تمام الساعة الثامنة صباحًا والسماح للطلاب بالدخول لإجراء عمليات التعقيم واستلام المستلزمات الوقائية المقرر صرفها لهم.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني  8  حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("بني سويف"، و"كرداسة" و"الهرم" بمحافظة الجيزة،  و"العجمي" بمحافظة الإسكندرية، و"الشهداء" بمحافظة المنوفية، و"الساحل" بمحافظة القاهرة) ، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم قبول 7 اعتذارات للمعلمين الذين تقدموا بما يثبت أن حالتهم الصحية لن تسمح بالقيام بأعمال المراقبة على الامتحانات، كما تم قبول 11 اعتذار لطلاب لا تسمح ظروفهم بأداء أو استكمال الامتحان بتقرير من المسئول الصحي على أن يتم دخول الدور الثاني بالامتحانات بنفس الدرجة الفعلية، وذلك حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على الصحة العامة.

كما تم استبدال رئيس لجنة بالوادي الجديد (ك.ع.أ) بمدرسة الثانوية بنات بإدارة الخارجة التعليمية، بسبب عدم التزامه بالضوابط التي أعلنت عنها الوزارة، كما تم استبدال رئيس مركز توزيع أسئلة بمحافظة مطروح لشعوره بالتعب ونقله إلى المستشفى.

وتوضح الوزارة  أن معيار استكمال أداء الامتحان بالنسبة لأي طالب يشعر بحالة إعياء داخل اللجنة تخضع لرؤية المسئول الصحي باللجنة وفقًا لحالة الطالب الصحية؛ حيث يسمح له باستكمال أشكال الامتحان في حالة أن حالته الصحية تسمح بذلك بعد عزله عن زملائه خشية انتقال عدوى أو نقله لأقرب مستشفى بسيارة الإسعاف في حالة شعورة بإعياء شديد.

وأكدت الوزارة أنها وفرت أدوات التعقيم "مجانا" داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية لجميع الطلاب، حيث تم توزيع 33 مليون كمامة على اللجان للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وأن قيام بعض أولياء الأمور بشراء مستلزمات لأبنائهم شأن خاص بهم.

 

 

 

 


 


التربية والتعليم

امتخامات الثانوية العامة

حالات الغش

امتخلن اللغة العربية للثانوية

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