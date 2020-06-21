اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التصديرى لمواد البناء: 3.5 دولار سعر مناسب للغاز وتعميق الصناعة يبدأ بالصناعات المغذية

الأحد، 21 يونيو 2020 01:03 م
التصديرى لمواد البناء: 3.5 دولار سعر مناسب للغاز وتعميق الصناعة يبدأ بالصناعات المغذية نفط
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عمرو قنديل عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى لمواد البناء إن تخفيض سعر الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وخاصة صناعة الحديد أمر حتمى خلال المرحلة الحالية في ظل تأثر الصناعة المحلية بأزمة انتشار فيروس كورونا وزيادة الأعباء المالية عليها، موضحا أن نسب الربح فى صناعة الحديد ضئيلة بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومنها الغاز الذى يتم ضخة للصناعة بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وأن تخفيضه إلى 3.5 دولار سيساهم فى مساندة الصناعة الوطنية ورفع معدلات التشغيل فى المصانع. 
 
وأضاف قنديل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن صناعة الحديد من مسطحات الصلب (الصاج) يدخل فى تصنيع المنتجات الأخرى وأى تحسين فى تكلفتها سينعكس على أدائها، ومن المهم ملاحظة أنه رغم أهمية وجود الصاج كجزء لا يتجزأ من مختلف المنتجات النهائية إلا أن تكلفته المادية ضئيلة ولا تتعد 5% من إجمالى تكلفة المنتجات النهائية 
 
وطالب بضرورة فرض رسم حماية معقول ورسوم جمركية مع تخفيض أسعار الغاز على الصلب المسطح حتى تساهم فى تخفيض أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين فى السوق المحلية، ولفت إلى أن التوجه نحو تعميق الصناعة من خلال التركيز على الصناعات المغذية والوسيطة من شأنه أن تقود حركة تعميق الصناعة، وفتح مجالات صناعية جديدة لتزدهر الصناعة المصرية ككل وتنافس الصناعات الأخرى، ضاربا بمثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وهى دول صناعية كبرى، تشكل مسطحات الصلب 80% من استهلاك الصلب فيها، قاموا بفرض رسوم حماية بنسبة من 25% إلى 80% على الحديد المسطح وقامت السعودية مؤخرا برفع الجمارك على واردات الصلب المسطح . 
 
ومن الجدير بالذكر، أن أولى مطالب المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية فى دورته الجديدة منذ تشكيلة هى تخفيض سعر الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وقام المجلس بوضع ورقة بحثية لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيضه بالإضافة إلى عدد من المطالب بتخفيض رسوم النقل البرى لدعم الصناعة المحلية ومساندتها خلال المرحلة الحالية. 
 
وكانت لجنة الطاقة الممثلة من الوزارات المعنية برئاسة مجلس الوزراء أعلنت تخفيض سعر الغاز من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية اعتبارا من أبريل الماضى ولمدة 6 أشهر، إلا أن هذا السعر لم يلقى قبولا من الصناعة المحلية المتضررة من ارتفاع أسعار الغاز وفى مقدمتها الحديد والصلب السيراميك والزجاج والصناعات البتروكيماوية. 

اخبار الاقتصاد

الغاز

سعر الغاز

الحديد والصلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة