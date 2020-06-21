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الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأحد، 21 يونيو 2020 08:00 ص
الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد ، ارتفاع حاد فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس شديد الحرارة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، يكون الطقس حار على السواحل الشمالية الشرقية.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة ، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل ، و على شمال الصعيد معتدل ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 30 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة.
 
 وشهد أمس السبت ، انخفاض درجات الحرارة ، حيث ساد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا  .
 
كما شهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة ، وجنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة .
 

 


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