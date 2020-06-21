الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة ، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل ، و على شمال الصعيد معتدل ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 30 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة.

وشهد أمس السبت ، انخفاض درجات الحرارة ، حيث ساد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

كما شهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة ، وجنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة .