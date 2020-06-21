الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين ، انخفاض فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد معتدل ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

و يشهد اليوم الأحد ، ارتفاع حاد فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس شديد الحرارة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، يكون الطقس حار على السواحل الشمالية الشرقية.

كما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة .