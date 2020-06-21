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استمرار حبس عاطل ضبط بحوزته هيروين قبل توزيعه على عملائه بالوايلى

الأحد، 21 يونيو 2020 11:02 ص
استمرار حبس عاطل ضبط بحوزته هيروين قبل توزيعه على عملائه بالوايلى هيروين - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة هيروين قبل بيعه لعملائه فى منطقة الوايلى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وكانت نجحت حملة أمنية، فى ضبط مسجل شقى خطر- يقيم بمحافظة القاهرة، فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبحوزته (2 أسطوانة لمخدر الهيروين و36 لفافة لذات المخدر- مبلغ مالى –هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


حملة امنية

مواد مخدرة

امن القاهرة

اخبار الحوادث

الوايلى

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