وأكد البيان أن قوات الجيش المشاركة في العملية التي ما تزال متواصلة اتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة الإرهابيين.
وأعرب رئيس الأركان الجزائري بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه، مجددا حرص وعزم قوات الجيش على مواصلة مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة حفاظا على الأمن والاستقرار في البلاد.