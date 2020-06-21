الجزائر (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، استشهاد جندى أثناء اشتباكات مع جماعة إرهابية مسلحة بولاية عين الدفلى (شمال)، وذكر بيان للوزارة أنه "خلال عملية نصب كمين بمنطقة قعدة الحجر، ببلدية طارق بن زياد، بولاية عين الدفلى، اشتبكت قوات الجيش مساء أمس السبت، مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد "زناندة مصطفى"، أثناء أدائه لواجبه الوطني".